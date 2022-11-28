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06:10, 28 ноября 2022Интернет и СМИ

Женщина приехала к матери по ее просьбе в сообщении и разозлилась от увиденного

Мать обманом заманила дочь на вечеринку с другом семьи и была названа ужасным человеком

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником throw4wa4y135 поделилась историей о том, как поругалась с матерью из-за одного тревожного сообщения, в котором та попросила дочь срочно приехать к ней без объяснения причины. Когда женщина добралась до дома матери, она очень разозлилась из-за увиденного там и назвала мать ужасным человеком.

По словам пользовательницы, они с ее старшей сестрой украшали дом ко дню рождения племянника в то время, как ей пришло сообщение от матери. Мать попросила женщин срочно к ней приехать, но не объяснила причину. Сестры запаниковали и начали звонить, но на их звонки никто не отвечал.

Приехав к дому матери, они увидели множество припаркованных машин и услышали музыку. Оказалось, что она устроила вечеринку в честь дня рождения друга семьи Майка и обманом заманила старшую сестру прийти на нее. По словам автора поста, дело в том, что ее мать уже давно пытается свести старшую дочь с Майком, поскольку ее муж умер несколько лет назад. Однако сестра не очень ладит с мужчиной и отвергает эту идею.

«Моя сестра была в таком недоумении, она даже расплакалась, но наша мать все еще пыталась завести ее в дом. Тогда моя сестра просто побежала обратно к машине», — рассказала она. После этого женщина попросила младшую дочь поговорить с сестрой и убедить ее вернуться.

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«Вы не представляете, насколько я была шокирована. Наша мать все никак не может смириться с тем, что сестра не принимает Майка. Это вывело меня из себя, и я назвала ее жалким, глупым и ужасным человеком. Мать заплакала и заявила, что мне нужно проявить хоть какое-то гребаное уважение. Я просто закатила глаза и ушла. Все это слышал отец, который кричал мне вслед, что я должна извиниться», — поделилась она.

Большинство пользователей поддержали автора поста. Они удивились, что мать женщин, помешав старшей дочери подготовиться ко дню рождения ее собственного ребенка, ожидала, что вместо этого та останется на дне рождения Майка. Также они были изумлены, что их мать решила провести вечеринку друга семьи вместо того, чтобы прийти на день рождения своего внука. «С вашей матерью что-то не так», «Ваша мать чертовски неадекватная и вам обеим больше не следует с ней общаться», «Если вашей матери так нравится Майк, может, ей самой следует выйти замуж за него» — написали в комментариях под постом пользователи портала..

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как нарушила одну семейную традицию мужа и разочаровала свою свекровь. Девушка объяснила, что надела на свадьбу платье белого цвета, хотя в семье ее супруга принято надевать на свадьбу платье розового цвета.

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Денис Савосин
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