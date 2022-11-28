Центр украинского Ровно остался без света

Мэр украинского Ровно Третяк сообщил, что в центре города пропал свет

В центре украинского Ровно пропал свет, население осталось без электричества в квартирах. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр города Александр Третяк.

«Обесточен центр города. Движение троллейбусов приостановлено, ждем возобновления электроснабжения», — написал Третяк.

Причины произошедшего он не указал.

Ранее стало известно, что в Купянске Харьковской области вечером 28 ноября прогремели мощные взрывы. Подробности случившегося также не установлены.