Под Харьковом произошли мощные взрывы

«Страна.ua»: в Купянске Харьковской области произошли мощные взрывы

В Купянске Харьковской области произошли мощные взрывы. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Подробностей случившегося пока не приводится.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российские войска отразили попытку атаки двух ротных тактических групп Вооруженных сил Украины на купянском направлении. По его словам, в ходе боя были уничтожены более 50 украинских военных, а также танк, два бронетранспортера и пикап.

Также стало известно, что в Марьинке Донецкой народной республики бои идут уже в центре города. Кроме того, глава региона Денис Пушилин заявил об успехах в наступлении в окрестностях Артемовска (Бахмута), по его словам, ситуация близка к окружению населенного пункта.