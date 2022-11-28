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15:02, 28 ноября 2022Спорт

Сборная Сербии упустила победу над Камеруном в матче чемпионата мира-2022

Гол Шупо-Мотинга принес Камеруну ничью со счетом 3:3 в матче с Сербией на ЧМ-2022

Фото: Clive Mason / Getty Images

Сборная Сербии сыграла вничью с национальной командой Камеруна в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб» и завершилась со счетом 3:3. На 29-й минуте счет открыл защитник африканской команды Жан-Шарль Кастеллетто. На первой и третьей добавленных к первому тайму минутах отличились сербы Страхиня Павлович и Сергей Милинкович-Савич.

Во втором тайме на 53-й минуте преимущество сербов увеличил нападающий Александар Митрович. На 63-й минуте нападающий Камеруна Венсан Абубакар отметился голом. Через три минуты счет сравнял форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг, а сербы упустили победу.

Таким образом, после двух матчей Сербия замыкает турнирную таблицу группы G, набрав одно очко. Камерун располагается на третьем месте с таким же количеством очков. Лидируют бразильцы, имея в активе три очка.

Другая встреча в группе G пройдет между Бразилией и Швейцарией. Она начнется в 19:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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