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20:46, 28 ноября 2022Силовые структуры

В Запорожской области полицейские нашли схрон с боеприпасами

В Запорожской области полицейские нашли в гараже военнослужащего ВСУ схрон с боеприпасами

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Токмаке Запорожской области полицейские и силовые ведомства обнаружили схрон с боеприпасами в гараже местного жителя — мужчина состоит в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 28 ноября, «Ленте.ру» сообщает ГУ МВД по Запорожской области.

Во время осмотра помещения силовики нашли и изъяли гранату, патроны, пакеты дальнобойных и метательных зарядов, гильзы крупнокалиберного орудия в обрезном виде и магазин для автомата. Также в гараже были медаль за участие в «АТО» и защиту Отечества, проукраинская символика и нож с немецкой свастикой.

24 ноября сообщалось, что схрон украинских диверсантов с десятками противодесантных мин был найден в Энергодаре.

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Илона Палей
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