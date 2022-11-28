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15:04, 28 ноября 2022Бывший СССР

Токаев отметил символизм своего визита в Россию после переизбрания

Президент Казахстана заявил, что его визит в Россию после переизбрания символичен

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его визит в Москву сразу после переизбрания на пост имеет символический характер, так как Россия стала первой страной в списке его заграничных турне. Об этом сообщает ТАСС.

Своими мыслями на этот счет политик поделился на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Он поблагодарил президента за поздравления с победой на выборах и отметил, что Россия остается главным стратегическим партнером для Казахстана.

«Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое политическое значение», — подчеркнул Токаев.

Действующий президент Казахстана победил на внеочередных выборах главы республики, которые состоялись 22 ноября. Он набрал 81,31 процента голосов избирателей. Согласно окончательным данным комиссии, явка по стране составила 69,44 процента. 26 ноября состоялась процедура инаугурации, казахстанский лидер принял присягу и официально вступил в должность.

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Алевтина Запольская
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