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18:39, 28 ноября 2022Мир

В США выразили готовность к переговорам с Россией по ДСНВ

CNN: Госдеп США заявил о готовности к переговорам по СНВ-3 с Россией в ближайшее время

Фото: Валерий Бушухин / ТАСС

Вашингтон выразил готовность провести с Россией заседание двухсторонней комиссии, посвященной консультациям о продлении Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) в ближайшее время. О переносе переговоров сообщает CNN с ссылкой на представителя Госдепа США.

«Российская сторона проинформировала Соединенные Штаты, что она в одностороннем порядке отложила встречу и предложит новые даты. США готовы перенести встречу на любую ближайшую дату», — сообщил представитель Госдепа.

Ранее МИД России сообщил, что заседание двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3, первой после начала активной фазы конфликта на Украине, переносится на более поздний срок. До этого заседания проходили в Женеве, но Москва больше не видит в Швейцарии нейтральную сторону и не хочет вести переговоры с третьими сторонами на ее территории.

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Виктория Кондратьева
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