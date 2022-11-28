Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:05, 28 ноября 2022Бывший СССР

В Азербайджане отремонтируют место заключения Сталина

В Азербайджане отремонтируют тюрьму, где отбывал наказание Иосиф Сталин

Фото: report.az

В Азербайджане отремонтируют тюрьму, где отбывал наказание революционер и глава СССР Иосиф Сталин. Об этом пишет издание «Москва-Баку.ru» со ссылкой на министерство культуры республики.

Речь идет о памятнике «Даирави гала» в Лянкяране. Будущий советский лидер был арестован полицией Российской империи за ограбление почтового поезда и находился здесь в заключении с 1903 по 1904 год.

Как отмечает издание, это место в прошлом было частью Лянкяранской крепости и использовалась как тюрьма с 1869 по 1959 год. Как долго продлятся работы по восстановлению комплекса, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в Гонконге продали купюру с портретом Сталина за 244,2 тысячи гонконгских долларов (около 1,9 миллиона рублей). На ней также были изображены два китайских солдата, красная звезда, надпись «один» на русском языке и китайские иероглифы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Под Харьковом произошли мощные взрывы
Гана победила Южную Корею на чемпионате мира
В российском городе после падения крана погиб крановщик
Российская блогерша назвала пять «колхозных» вещей на зиму
Россиянин насмерть затоптал двух новорожденных щенков
Тодоренко раскрыла базовое правило совмещения родительства и работы
На Гавайях проснулся крупнейший в мире действующий вулкан
В Азербайджане отремонтируют место заключения Сталина
На участке у россиянина обнаружили останки двух убитых женщин и одного мужчины
Информацию о проверке советом «Золотой маски» своего эксперта опровергли
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.