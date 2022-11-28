В Азербайджане отремонтируют место заключения Сталина

В Азербайджане отремонтируют тюрьму, где отбывал наказание Иосиф Сталин

В Азербайджане отремонтируют тюрьму, где отбывал наказание революционер и глава СССР Иосиф Сталин. Об этом пишет издание «Москва-Баку.ru» со ссылкой на министерство культуры республики.

Речь идет о памятнике «Даирави гала» в Лянкяране. Будущий советский лидер был арестован полицией Российской империи за ограбление почтового поезда и находился здесь в заключении с 1903 по 1904 год.

Как отмечает издание, это место в прошлом было частью Лянкяранской крепости и использовалась как тюрьма с 1869 по 1959 год. Как долго продлятся работы по восстановлению комплекса, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в Гонконге продали купюру с портретом Сталина за 244,2 тысячи гонконгских долларов (около 1,9 миллиона рублей). На ней также были изображены два китайских солдата, красная звезда, надпись «один» на русском языке и китайские иероглифы.