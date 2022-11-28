Смягчение санкций США против возможного нефтяного конкурента России оценили

WSJ: смягчение санкций США против Венесуэлы не облегчит ситуацию на мировых рынках нефти

Смягчение санкций США против Венесуэлы и выдача разрешения американской нефтекомпании Chevron на работу в стране не облегчит ситуацию на мировых рынках нефти, так как добыча не будет восстановлена быстро, считают эксперты, оценки которых приводитThe Wall Street Journal.

На нефтяном рынке венесуэльская нефть могла бы конкурировать с российской. Однако, по словам аналитиков, возвращение к уровню добычи в 200 тысяч баррелей в сутки займет год, и даже это, по сравнению с объемами нефти, которые могут пропасть с мирового рынка из-за санкций против России, — «капля в море». Потери мирового рынка из-за санкций в следующем году могут составить порядка 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Быстрое наращивание добычи для Chevron затруднено из-за масштабной подготовительной работы, которая включает в себя ремонт оборудования и трубопроводов, стабилизацию подачи электроэнергии на скважины, взыскание долгов и найм сотен сотрудников на фоне оттока квалифицированных кадров из Венесуэлы. Все это может стоить компании 50 миллиардов долларов, и за полгода, предусмотренные ослаблением ограничений, она сможет нарастить добычу в стране в рамках своих совместных предприятий (СП) с госкомпанией PDVSA лишь на 20-30 тысяч баррелей в сутки с нынешних 45 тысяч, что слишком мало, чтобы повлиять на нефтяные рынки, заявил аналитик Хосе Чалхуб.

По оценкам экспертов, в краткосрочной перспективе возобновление работы Chevron в стране способно снизить мировые цены на нефть не более чем на 1 доллар за баррель. «Это не то, что может случиться за одну ночь. Со временем возобновление добычи в Венесуэле добавит баррелей на мировом рынке, но на этой уйдут месяцы, а может и больше года», — подчеркнул аналитик Mizuho Роберт Ягер.

В 2021 году российские производители почти втрое нарастили поставки нефти в США. Если в 2020 году они экспортировали туда в среднем 76 тысяч баррелей в сутки, то за 2021 год этот показатель составил более 200 тысяч баррелей в день, следует из данных Управления энергетической информации американского Минэнерго (EIA), которые приводил РБК. Однако, после введения США эмбарго на импорт российской нефти на фоне военного конфликта на Украине, страна была вынуждена искать замену таким поставкам. Одним из возможных решений могло стать возобновление закупок у Венесуэлы, однако американские власти еще в апреле не планировали отменять санкции против страны.

Решение все же ослабить ограничение было принято 26 ноября. Теперь Chevron на полгода получает право добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на американский рынок.