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09:39, 28 ноября 2022Интернет и СМИ

Стало известно о новой возможности для пользователей WhatsApp

Пользователям WhatsApp будет доступна возможность публиковать голосовые заметки в статусах

Фото: Unsplash

Пользователям мессенджера WhatsApp будет доступна новая возможность, связанная со статусами. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным ресурса, WhatsApp позволит публиковать в статусах голосовые сообщения. Пользователи смогут публиковать голосые заметки до 30 секунд, а также выбрать в настройках конфиденциальности контакты, которым будет отображаться соответствующий статус.

Отмечается, что функция находится на стадии разработки для устройств на базе iOS и Android.

Ранее пользователям WhatsApp стала доступна функция создания опросов в чатах. Юзеры получили возможность создавать опросы и в групповых, и в личных чатах. Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно выбрать в беседе кнопку вложений, а затем найти в открывшемся меню «Опрос».

Перед этим сообщалось о том, что WhatsApp решил упростить отправку сообщения самому себе. Чат с собственным номером телефона стал доступен в списке контактов в мессенджере.

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Олег Давыдов
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