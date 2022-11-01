В WhatsApp появится возможность создать чат с самим собой

В WhatsApp появится функция, позволяющая отправлять сообщения самому себе

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp тестируют функцию, которая позволит пользователю отправлять сообщения самому себе. О новой опции сообщил портал WABetaInfo.

Отмечается, что чат с собственным номером телефона под названием Me (You) теперь будет доступен в списке контактов в WhatsApp. Чтобы отправить сообщение самому себе, пользователю нужно просто выбрать этот чат. Возможность отправить сообщение самому себе существовала и раньше, но для этого необходимо было вбивать в поиск контактов свой номер телефона.

Новая функция появится у пользователей приложения как на iOS, так и на Android. По данным портала, опция станет доступна для широкого круга пользователей в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится возможность создания ссылок-приглашений для групповых голосовых и видеозвонков. Вкладка для создания ссылки на новый групповой вызов будет расположена над журналом вызовов на вкладке «Звонки».