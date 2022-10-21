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19:18, 21 октября 2022Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция для групповых звонков

В WhatsApp появится возможность создания ссылок-приглашений для групповых звонков

Фото: Chris Montgomery / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится возможность создания ссылок-приглашений для групповых голосовых и видеозвонков. О новой опции рассказал портал Android Police.

В приложении вкладка для создания ссылки на новый групповой вызов будет расположена над журналом вызовов на вкладке «Звонки». Там пользователь сможет установить тип вызова (голосовой или видео) и скопировать ссылку приглашения, чтобы переслать ее контактам через WhatsApp или поделиться ею с помощью других мессенджеров. При переходе по ссылке приглашенные пользователи смогут присоединиться к вызову.

При этом отмечается, что WhatsApp не уведомляет создателя звонка, когда к вызову присоединяется новый участник. Также в новой функции не предусмотрено концепции «комнаты ожидания», которая существует в других приложениях для видеоконференцсвязи, например, в Zoom или Google Meet.

В настоящее время сервис тестирует поддержку 32 участников видеозвонка. По данным портала, новая функция будет запущена для широкого круга пользователей в ближайшее время.

Глава компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России), которой принадлежит мессенджер, Марк Цукерберг анонсировал создание ссылок для быстрого перехода к звонку в WhatsApp 27 сентября.

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Денис Савосин
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