Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:23, 29 ноября 2022Наука и техника

Бывший сотрудник Apple раскритиковал компанию из-за рекламы

Бывший сотрудник Apple обнаружил в App Store огромное количество рекламы

Фото: James Yarema / Unsplash

Бывший старший менеджер по маркетингу Apple Майкл Гартенберг обвинил компанию в том, что она «завалила» магазин App Store рекламой. Колонка Гартенберга опубликована в издании Business Insider.

В материале для BI бывший сотрудник Apple заявил, что магазин приложений App Store больше не является «жемчужиной экосистемы». «Первая проблема, которую я обнаружил, связана с рекламой, которая становится все более и более навязчивой», — отметил Гартенберг. По его словам, App Store превратился в «кишащую рекламой имитацией самого себя», что очевидно плохо для разработчиков и пользователей.

Вторая проблема, по мнению Гартенберга, заключается в обилии «мусорных» приложений, которые за деньги продвигаются в App Store. Раскритиковавший нынешнее руководство корпорации специалист отметил, что в магазине появилось огромное количество рекламы, хотя раньше основатель Apple Стив Джобс хвастался, что его компании и клиентам не нужна реклама.

«Ирония заключается в том, что Apple становится тем самым объектом, который она высмеивала еще во времена противостояния Apple и IBM», — подчеркнул Гартенберг. По его словам, компания также не может похвастаться большим количеством инноваций.

В конце октября Apple временно отключила отображение рекламы в App Store из-за скандала. Причиной отключения стало появление в магазине приложений рекламы азартных игр.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило о продолжении наступления на донецком направлении
Достижение ипотечных рекордов в России поставили под сомнение
Российским туристам стали доступны туры на «экзотические» горнолыжные курорты
В МИД объяснили трату миллионов рублей на билеты в Большой театр
Кибератака вывела из строя правительство целой страны
Швейцарские юристы отказались представлять Валиеву на слушаниях в CAS
Starlink подняла стоимость услуг для Украины
В российском регионе запретили запускать дроны и беспилотники
Российскую компанию обязали сменить название из-за ассоциаций с государством
Диетолог подсказала неочевидный согревающий в холод продукт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.