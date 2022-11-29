Бывший сотрудник Apple раскритиковал компанию из-за рекламы

Бывший сотрудник Apple обнаружил в App Store огромное количество рекламы

Бывший старший менеджер по маркетингу Apple Майкл Гартенберг обвинил компанию в том, что она «завалила» магазин App Store рекламой. Колонка Гартенберга опубликована в издании Business Insider.

В материале для BI бывший сотрудник Apple заявил, что магазин приложений App Store больше не является «жемчужиной экосистемы». «Первая проблема, которую я обнаружил, связана с рекламой, которая становится все более и более навязчивой», — отметил Гартенберг. По его словам, App Store превратился в «кишащую рекламой имитацией самого себя», что очевидно плохо для разработчиков и пользователей.

Вторая проблема, по мнению Гартенберга, заключается в обилии «мусорных» приложений, которые за деньги продвигаются в App Store. Раскритиковавший нынешнее руководство корпорации специалист отметил, что в магазине появилось огромное количество рекламы, хотя раньше основатель Apple Стив Джобс хвастался, что его компании и клиентам не нужна реклама.

«Ирония заключается в том, что Apple становится тем самым объектом, который она высмеивала еще во времена противостояния Apple и IBM», — подчеркнул Гартенберг. По его словам, компания также не может похвастаться большим количеством инноваций.

В конце октября Apple временно отключила отображение рекламы в App Store из-за скандала. Причиной отключения стало появление в магазине приложений рекламы азартных игр.