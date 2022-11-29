ЦБ предложил недружественным странам уступки за смягчение санкций

Центробанк России предложил недружественным странам уступки за смягчение санкций

Центробанк России предложил уступки так называемым «недружественным странам» при условии, если они ослабят санкции. Об этом регулятор сообщает в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023-2025 годы».

«Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)», — указано в документе. ЦБ подчеркивает, что необходимо максимально смягчить административную ответственность за нарушения требований валютного законодательства, связанные с введением санкций.

Регулятор отмечает, что валютное регулирование в стране должно содействовать стимулированию перехода на расчеты в рублях и валютах «дружественных» государств и вытспуает за снижение «избыточной валютизации активов и пассивов российских нефинансовых организаций, в первую очередь связанных с недружественными странами и их валютами».

ЦБ добавил, что постепенный отказ от недружественных валют неизбежен, и могут потребоваться дополнительные меры дестимулирования их использования, включая директивы (рекомендации) госкомпаниям.

Различные ограничения, касающиеся покупки, выдачи и вывоза валюты, были введены в России весной 2022 года на фоне западных санкций, ставших ответом на решение Москвы начать военные действия на Украине. В начале ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор пока не видит перспектив для дальнейшего смягчения валютных ограничений. Она напомнила, что после заморозки резервов ЦБ возможностей для интервенций на валютном рынке не осталось, что и привело к введению различных мер контроля.