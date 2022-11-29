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13:33, 29 ноября 2022Интернет и СМИ

Бузова ответила на критику ремейка «Иронии судьбы» с ее участием

Бузова заявила, что ремейк «Иронии судьбы» познакомит молодежь с советскими фильмами

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на критику ремейка советской кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!» телеканала ТНТ с ее участием. В своем Telegram-канале она заявила, что новый фильм полезен, так как познакомит молодое поколение с советским кинематографом.

Бузова отметила, что считает отличной идею снять ремейк фильма, который, по ее словам, в России принято смотреть 1 января, «поедая оливье и селедку под шубой». «Все вместе смеемся над "Какая же гадость — это ваша заливная рыба" и "Ой, тепленькая пошла". Это традиция для нашей страны. И я счастлива стать частью этой новой традиции», — высказалась она.

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По мнению ведущей, благодаря участию в съемках ремейка артистов нового поколения «Иронию судьбы, или С легким паром!» обязательно посмотрят молодые люди, которые никогда не слышали о режиссере фильма Эльдаре Рязанове или актрисе Барбаре Брыльска. Кроме того, как считает Бузова, после просмотра ремейка молодых зрителей могут заинтересовать другие советские фильмы, в том числе «Девчата» с актрисой Надеждой Румянцевой и «Вокзал для двоих» с артистами Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко.

«Я очень благодарна любимому ТНТ, что он не только развлекает и смешит, но еще и развивает, и ищет пути к сердцу нового поколения», — заключила ведущая.

О том, что ТНТ выпустит новогодний проект «СамоИрония судьбы!» по мотивам фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» с участием звезд шоу-бизнеса, стало известно в конце ноября. Помимо Бузовой, в фильме примут участие певцы Филлип Киркоров, Сергей Жуков, Алсу, Хабиб, Ольга Серябкина, комики Михаил Галустян, Павел Воля, Гарик Мартиросян, Азамат Мусагалиев и телеведущая Ляйсан Утяшева.

В СМИ проект подвергся критике. В частности, вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина раскритиковала новую пародию на «Иронию судьбы» и назвала проект ТНТ «несусветной глупостью». Кинокритик Павел Воронков заявил, что плохо относится к проекту, и счел его эксплуатацией.

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Олег Давыдов
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