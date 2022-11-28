Вдова Рязанова раскритиковала пародию на «Иронию судьбы» с Киркоровым и Бузовой

Вдова Эльдара Рязанова назвала пародию на «Иронию судьбы» «несусветной глупостью»

Вдова режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина раскритиковала новую пародию на «Иронию судьбы». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Абайдулинна назвала «несусветной глупостью» проект ТНТ, в котором снялись Ольга Бузова и Филипп Киркоров. «Ну что тут сделаешь? Ни видеть, ни слышать их не хочу! Много чести еще на это реагировать. Это все глупость несусветная!» — заявила вдова Рязанова.

Кинокритик Павел Воронков назвал проект «СамоИрония судьбы» эксплуатацией. «Я к этому отношусь предельно плохо, учитывая даже не саму затею, а то, кого позвали ее делать. У меня нет никакого желания видеть ни Киркорова, ни Бузову в своей жизни», — сказал он.

Актер и театральный режиссер Александр Ширвиндт отметил, что не готов оценивать фильм, пока не посмотрит его. «Вообще-то я против осовременивания культовых фильмов. А вот пародии — это интересно, особенно если это сделано талантливо и остроумно», — считает он.

«СамоИронию судьбы» покажут в новогоднюю ночь. Помимо Бузовой и Киркорова в проекте приняли участие певицы Клава Кока, Ольга Серябкина и Алсу, комики Тимур Батрутдинов, Павел Воля и Азамат Мусагалиев, ведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева.