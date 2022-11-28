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16:21, 28 ноября 2022Культура

Вдова Рязанова раскритиковала пародию на «Иронию судьбы» с Киркоровым и Бузовой

Вдова Эльдара Рязанова назвала пародию на «Иронию судьбы» «несусветной глупостью»

Фото: TNT

Вдова режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина раскритиковала новую пародию на «Иронию судьбы». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Абайдулинна назвала «несусветной глупостью» проект ТНТ, в котором снялись Ольга Бузова и Филипп Киркоров. «Ну что тут сделаешь? Ни видеть, ни слышать их не хочу! Много чести еще на это реагировать. Это все глупость несусветная!» — заявила вдова Рязанова.

Кинокритик Павел Воронков назвал проект «СамоИрония судьбы» эксплуатацией. «Я к этому отношусь предельно плохо, учитывая даже не саму затею, а то, кого позвали ее делать. У меня нет никакого желания видеть ни Киркорова, ни Бузову в своей жизни», — сказал он.

Актер и театральный режиссер Александр Ширвиндт отметил, что не готов оценивать фильм, пока не посмотрит его. «Вообще-то я против осовременивания культовых фильмов. А вот пародии — это интересно, особенно если это сделано талантливо и остроумно», — считает он.

«СамоИронию судьбы» покажут в новогоднюю ночь. Помимо Бузовой и Киркорова в проекте приняли участие певицы Клава Кока, Ольга Серябкина и Алсу, комики Тимур Батрутдинов, Павел Воля и Азамат Мусагалиев, ведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева.

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Евгений Шульгин
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