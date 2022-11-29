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04:14, 29 ноября 2022Мир

Стала известна причина вызова посла России в МИД Канады

Посла России Степанова вызвали в МИД Канады из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды
Олег Степанов

Олег Степанов. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российского посла в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады, чтобы выразить обеспокоенность новым законом о запрете пропаганды ЛГБТ, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию самого дипломата.

Как уточнил посол, власти Канады высказали несогласие с тем, как его комментировала дипмиссия в своих медиаресурсах. «Был приглашен замминистра Сандрой Маккардел, она выразила озабоченность правительства нашими законодательными инициативами по сбережению молодого поколения от нетрадиционной пропаганды, которые они считают противоречащими универсальным правам человека», — подчеркнул Степанов.

Замминистра также выразила озабоченность из-за публикации в «медиа-порталах посольства заявления в защиту традиционных ценностей».

О том, что посла вызвали в МИД, стало известно в понедельник, 28 ноября, однако причины не раскрывались. Ранее в Twitter-аккаунте дипломатического представительства появился пост с изображением перечеркнутого радужного флага. Около него было подписано, что семья — это мужчина, женщина и дети.

24 ноября Госдума РФ приняла закон об ЛГБТ-пропаганде. Проект предусматривает запрет на распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях и пропаганду педофилии.

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Марина Совина
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