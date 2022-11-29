Здоровую растительную диету связали с низким риском колоректального рака

BMC Medicine: употребление орехов и цельного зерна связано с низким риском рака кишечника

Более строгое соблюдение вегетарианской диеты, богатой здоровой растительной пищей, связано со сниженным риском колоректального рака у мужчин. К такому выводу пришли ученые Онкологического центра Гавайского университета, которые опубликовали статью в журнале BMC Medicine.

В исследовании приняли участие 79 952 мужчины и 93 475 женщин, за состоянием здоровья которых следили в среднем 19,2 года. Первичным исходом была заболеваемость инвазивным раком толстой кишки среди добровольцев, разделенных на квинтили по трем показателям растительной диеты: общий индекс растительной диеты (PDI), индекс здоровой растительной диеты (hPDI) и индекс нездоровой растительной диеты (uPDI). Один квинтиль представляет собой 20 процентов испытуемых, при этом в первый квинтиль входят одна пятая участников с самыми низкими значениями какого-либо индекса, а в последний — одна пятая с самыми высокими значениями.

Индекс здоровой растительной диеты показывает представленность в рационе питания растительной пищи, которая помогает поддерживать здоровье: орехи, цельное зерно, свежие фрукты и овощи, а также бобовые. Нездоровая растительная диета характеризуется высоким уровнем употребления рафинированных злаков, фруктовых соков и растительной пищи с большим содержанием сахара.

Всего было выявлено 4976 случаев колоректального рака. Среди мужчин отношение рисков между самыми высокими и самыми низкими квинтилями составило 0,77 для PDI и 0,80 для hPDI, в то время как не было обнаружено значимой связи для индекса нездоровой растительной диеты. У женщин отношения рисков в зависимости от квинтилей разных показателей значимо не менялись. Снижение риска при увеличении индекса hPDI также обнаруживалось в разных расовых и этнических группах.

Мужчины, как правило, имеют более высокий риск колоректального рака, чем у женщины, что объясняет, почему употребление большего количества здоровой растительной пищи связано со снижением риска колоректального рака именно у мужчин, но не у женщин. Само исследование является обсервационным и не может выявить причинно-следственную взаимосвязь, поскольку не учитывает влияние сторонних факторов, в том числе употребление рыбы и молочных продуктов.