Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
02:17, 29 ноября 2022Среда обитания

В России призвали ввести новую льготу для пенсионеров

«Известия»: «Этажи» призвали кабмин освободить пенсионеров от налогов на второй дом-дачу
СюжетЛьготы для пенсионеров:

Фото: Unsplash

Федеральная компания «Этажи» предложила освободить пенсионеров от имущественного налога, если они являются собственниками двух домов. Соответствующую инициативу организация направила премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

Новую льготу для пенсионеров, которую призвали ввести «Этажи», уже поддержали в Госдуме. Сейчас пожилые люди, согласно статье 407 Налогового кодекса России, не платят налоги за недвижимость разных видов — за квартиры, дома, гаражи. Однако если у россиянина есть второй объект такого же типа, то выплата необходима.

Обращение к Мишустину уже поступило в аппарат кабмина. Проект направили на доработку в Минфин, где его обещали рассмотреть.

Материалы по теме:
Есть такое растение. Режиссер построил дом из материала будущего — конопли. Как это может спасти планету?
Есть такое растение.Режиссер построил дом из материала будущего — конопли. Как это может спасти планету?
27 августа 2022
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022

«Ключевое слово в таком вопросе, конечно, за правительством, которое обеспечивает бюджетную сбалансированность. Но вряд ли реализация предложения ляжет серьезным бременем на бюджет», — подчеркнул руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Ранее российским пенсионерам рассказали о положенных льготах. Финансист Елена Бобкова сообщила, что они могут претендовать на льготы по налогу на имущество.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть
Кулеба рассказал об отказе стран продавать оружие Украине
В США заявили о принуждении Германии к отправке войск на Украину
Турция потребовала от курдских формирований покинуть три города в Сирии
Оценено подорожание новогоднего стола к 2023 году
В США оценили поставки СПГ в Европу
Россиянам напомнили о праве переоборудовать квартиру с 1 декабря
Захарова назвала извращением истины слова Папы Римского о бурятах и чеченцах
Стали известны подробности переговоров ЕС по потолку цен на российскую нефть
В России оценили возможность возвращения мира к холодной войне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.