В России призвали ввести новую льготу для пенсионеров

«Известия»: «Этажи» призвали кабмин освободить пенсионеров от налогов на второй дом-дачу

Федеральная компания «Этажи» предложила освободить пенсионеров от имущественного налога, если они являются собственниками двух домов. Соответствующую инициативу организация направила премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишут «Известия».

Новую льготу для пенсионеров, которую призвали ввести «Этажи», уже поддержали в Госдуме. Сейчас пожилые люди, согласно статье 407 Налогового кодекса России, не платят налоги за недвижимость разных видов — за квартиры, дома, гаражи. Однако если у россиянина есть второй объект такого же типа, то выплата необходима.

Обращение к Мишустину уже поступило в аппарат кабмина. Проект направили на доработку в Минфин, где его обещали рассмотреть.

«Ключевое слово в таком вопросе, конечно, за правительством, которое обеспечивает бюджетную сбалансированность. Но вряд ли реализация предложения ляжет серьезным бременем на бюджет», — подчеркнул руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Ранее российским пенсионерам рассказали о положенных льготах. Финансист Елена Бобкова сообщила, что они могут претендовать на льготы по налогу на имущество.

