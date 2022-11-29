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23:15, 29 ноября 2022Спорт

Главным судьей матча чемпионата мира по футболу впервые станет женщина

Стефани Фраппар станет первой женщиной-судьей матча чемпионата мира по футболу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) в Twitter объявила о назначении француженки Стефани Фраппар главным арбитром матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Коста-Рики и Германии.

Женщина впервые станет главным судьей матча чемпионата мира по футболу. Ассистентками Фраппер станут Неуза Бэк из Бразилии и Карен Диас Медина из Мексики. Четвертым рефери станет Саид Мартинес из Гондураса.

30 ноября 2020 года Фраппер стала первой женщиной, которая обслужила матч Лиги чемпионов. Она отработала на встрече между туринским «Ювентусом» и киевским «Динамо», завершившейся со счетом 3:0 в пользу итальянцев.

Матч между командами Германии и Коста-Рики пройдет 1 декабря. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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