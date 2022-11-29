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12:26, 29 ноября 2022Экономика

В Кремле прокомментировали идею создания «газового союза»

Песков: идея создания «газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном оформляется
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что идея создания «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана еще будет оформляться. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Безусловно, эта идея и инициатива будет оформляться каким-то образом. Я имею в виду в плане формулирования четких контуров», — заявил он журналистам.

По словам Пескова, маршруты поставок энергоносителей и газа в этом регионе чрезвычайно актуальны, поэтому координация действий соответствует интересам трех стран.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его российский коллега Владимир Путин встретились в Кремле, где обсудили создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном для координации действий при транспортировке российского газа по территориям государств.

По словам международного эксперта рынка ресурсов и энергетики Владимира Демидова, за счет создания «тройственного газового союза» Россия хочет добиться повышения продаж газа. В качестве преференций Москва может предложить союзникам низкую цену на газ, а также участие в любых российских проектах, предположил Демидов.

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Варвара Кошечкина
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