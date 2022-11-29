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21:53, 29 ноября 2022Мир

Страны НАТО договорились поставить Украине генераторы и топливо

Генсек НАТО Столтенберг: главы МИД НАТО договорились поставить Киеву генераторы и топливо

Фото: Yves Herman / Reuters

Министры иностранных дел стран НАТО договорились поставить Украине генераторы и топливо Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.

«Сегодня союзники сделали дополнительные обещания в рамках пакта помощи Украине», — заявил он. По его словам, они будут включать экстренную нелетальную поддержку, в том числе горючее и генераторы для помощи Киеву в восстановлении энергетической инфраструктуры. При этом Столтенберг не назвал страны, давшие данные обещания.

29 и 30 ноября в Бухаресте проходит встреча глав МИД стран-участниц НАТО, на которую также приглашены министры иностранных дел Украины, Швеции и Финляндии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лучший способ добиться долговечного, достижимого мира на Украине — оказывать Украине военную поддержку. По его мнению, это поможет российскому лидеру Владимиру Путину осознать, что «достичь поставленных целей на поле боя невозможно и ему нужно сесть за стол переговоров и добросовестно вести диалог, при котором придется пойти на некоторые серьезные уступки ради долгосрочного мира».

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Марина Совина
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