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20:56, 29 ноября 2022Мир

Генсек НАТО назвал лучший способ добиться мира на Украине

Столтенберг назвал военную поддержку Киева лучшим способом добиться мира на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал военную поддержку Киева лучшим способом добиться мира на Украине. Его выступление на пресс-конференции в Бухаресте во вторник, 29 ноября, транслировалось на сайте Североатлантического альянса.

«Это может звучать парадоксально, но реальность такова, что лучший способ добиться долговечного, достижимого мира на Украине — оказывать Украине военную поддержку», — подчеркнул генсек.

Столтенберг добавил, что таким образом «президент [России Владимир] Путин осознает, что достичь поставленных целей на поле боя невозможно и ему нужно сесть за стол переговоров и добросовестно вести диалог, при котором придется пойти на некоторые серьезные уступки ради долгосрочного мира».

Ранее Столтенберг рассказал, что НАТО приступила к активации оборонного плана в день начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

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Варвара Кошечкина
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