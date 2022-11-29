Генсек НАТО назвал лучший способ добиться мира на Украине

Столтенберг назвал военную поддержку Киева лучшим способом добиться мира на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал военную поддержку Киева лучшим способом добиться мира на Украине. Его выступление на пресс-конференции в Бухаресте во вторник, 29 ноября, транслировалось на сайте Североатлантического альянса.

«Это может звучать парадоксально, но реальность такова, что лучший способ добиться долговечного, достижимого мира на Украине — оказывать Украине военную поддержку», — подчеркнул генсек.

Столтенберг добавил, что таким образом «президент [России Владимир] Путин осознает, что достичь поставленных целей на поле боя невозможно и ему нужно сесть за стол переговоров и добросовестно вести диалог, при котором придется пойти на некоторые серьезные уступки ради долгосрочного мира».

Ранее Столтенберг рассказал, что НАТО приступила к активации оборонного плана в день начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.