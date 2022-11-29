В НАТО заявили об опасности победы Путина на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности победы Путина на Украине

Успех российской специальной военной операции станет трагедией для Украины, а также подвергнет весь мир опасности. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-подхода, трансляция которого велась на сайте организации.

«Чрезвычайно важно, чтобы президент [России Владимир] Путин не смог одержать победу в Украине. Это не только станет трагедией для Украины, но это также сделает мир более опасным и уязвимым», — предупредил он. Генсек НАТО отметил, что по этой причине поддержка Украины отвечает интересам безопасности членов альянса.