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18:51, 29 ноября 2022Мир

В НАТО заявили об опасности победы Путина на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности победы Путина на Украине
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Успех российской специальной военной операции станет трагедией для Украины, а также подвергнет весь мир опасности. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-подхода, трансляция которого велась на сайте организации.

«Чрезвычайно важно, чтобы президент [России Владимир] Путин не смог одержать победу в Украине. Это не только станет трагедией для Украины, но это также сделает мир более опасным и уязвимым», — предупредил он. Генсек НАТО отметил, что по этой причине поддержка Украины отвечает интересам безопасности членов альянса.

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Виктория Кондратьева
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