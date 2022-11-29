В НАТО обвинили Россию в использовании зимы как оружия

Генсек НАТО Столтенберг обвинил Россию в использовании зимы как оружия в спецоперации

Россия использует зиму в качестве оружия в ходе специальной военной операции на Украине. С таким обвинением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД стран-участниц, передает Reuters.

По его словам, альянс доставил теплогенераторы на Украину в связи с ведением действий в холодное время года. «Союзники помогают восстанавливать разрушенную инфраструктуру», — добавил он.

Генсек также сказал, что встреча глав МИД послужит платформой для увеличения западной помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее несколько европейских стран согласились оказать помощь Киеву на время зимнего периода. В частности, главы МИД Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии поддержат восстановление энергообъектов на Украине.