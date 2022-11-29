Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:09, 29 ноября 2022Россия

Бывший российский министр отправился на СВО из-под следствия

Свердловский экс-министр госимущества Пьянков отправился в зону СВО из-под следствия

Фото: Артём Устюжанин / Сетевое издание «Е1.РУ»

Бывший министр госимущества Свердловской области Алексей Пьянков отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает портал 66.ru. При этом россиянин находится под следствием.

Экс-министра заподозрили в коррупции при подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году. По данным портала, Пьянков отбыл на СВО за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела. В беседе с E1.ru адвокат бывшего министра и следователь, который занимаются этим делом, не подтвердили, однако и не опровергли эту информацию.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
На Украине массово отключилось электричество. Страна остались без света после ракетных ударов России
На Украине массово отключилось электричество.Страна остались без света после ракетных ударов России
23 ноября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, отметил, что Пьянков попал под частичную мобилизацию, несмотря на свой статус.

Ранее сообщалось, что глава администрации Читы Александр Сапожников заявил об отставке и уходе на спецоперацию на Украине. Позже он отчитался, что был прикреплен к окружному учебному центру и будет работать «над восстановлением боевых навыков».

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Кудрин объявил об уходе из Счетной палаты
Иван Ургант прокомментировал свое отсутствие в новых «Елках»
В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским во время задержания
Обстановка на Красной площади на открытии катка попала на видео
Найден альтернативный способ борьбы с ПТСР без применения лекарств
Бывший российский министр отправился на СВО из-под следствия
Лукашенко простился с Макеем
В России выявили 4 928 новых случаев коронавируса
Спрос на подержанные автомобили в России усилил падение
Киев попросил у Вашингтона дополнительный газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.