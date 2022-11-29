Бывший российский министр отправился на СВО из-под следствия

Свердловский экс-министр госимущества Пьянков отправился в зону СВО из-под следствия

Бывший министр госимущества Свердловской области Алексей Пьянков отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает портал 66.ru. При этом россиянин находится под следствием.

Экс-министра заподозрили в коррупции при подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году. По данным портала, Пьянков отбыл на СВО за несколько дней до истечения срока ознакомления с материалами уголовного дела. В беседе с E1.ru адвокат бывшего министра и следователь, который занимаются этим делом, не подтвердили, однако и не опровергли эту информацию.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, отметил, что Пьянков попал под частичную мобилизацию, несмотря на свой статус.

Ранее сообщалось, что глава администрации Читы Александр Сапожников заявил об отставке и уходе на спецоперацию на Украине. Позже он отчитался, что был прикреплен к окружному учебному центру и будет работать «над восстановлением боевых навыков».

О завершении в России частичной мобилизации 28 октября президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, цель частичной мобилизации — набрать 300 тысяч военных — была выполнена. Мероприятия, связанные с призывом, проводились с 21 сентября.