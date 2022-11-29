Власти Германии пожаловались на положение бундесвера

Министр обороны ФРГ Ламбрехт: бундесвер был бы в лучшей ситуации, если бы не помогал Киеву

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что бундесвер находился бы в лучшем положении, если бы не поставлял Киеву большое количество вооружений и боеприпасов, опустошая собственные запасы. Об этом она сообщила в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Нет сомнений, что бундесвер был бы сегодня в лучшем положении, если бы мы не передали Украине большое количество оружия и боеприпасов из наших собственных запасов. Но мы считаем себя обязанными поддержать Киев в его мужественной борьбе», — указала глава Минобороны. Она также отметила, что Берлину не удастся достичь целевого показателя расходов на оборону для стран-членов НАТО, составляющего 2 процента от национального ВВП, в этом году. Кроме того, Ламбрехт не исключила вероятность того, что и в следующем году двухпроцентного показателя добиться не получится. По ее словам, для начала необходимо восстановить промышленные мощности.

Ранее сообщалось, что в общей сложности Берлин предоставил Киеву 56 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Также уточнялось, что Украине будут переданы свыше 350 генераторов.