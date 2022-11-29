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21:31, 29 ноября 2022Мир

Германия предоставила Украине 56 миллионов евро на восстановление

Берлин предоставил Киеву около €56 млн на восстановление энергетической инфраструктуры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В общей сложности Германия предоставила Украине 56 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

Как рассказал Хебештрайт, помимо этого Берлин отдаст Киеву более 350 генераторов. Он отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что страна «привержена постоянной поддержке Украины». В частности, это касается противовоздушной обороны и долгосрочного восстановления.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал граждан оказать Украине дополнительную помощь в связи с массовым разрушением энергетической инфраструктуры. Так, городам и федеральным землям следует налаживать отношения с украинскими муниципалитетами, считает он.

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Марина Совина
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