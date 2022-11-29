Работавших на складе Ozon киргизов госпитализировали

Консул Киргизии заявил о госпитализации восьми граждан страны, работавших на складе Ozon

Восемь граждан Киргизии, работавших на складе Ozon, госпитализированы с подозрением на инфекционный менингит и ОРВИ, сообщил ТАСС консул республики в России Манас Жолдошбеков.

«Сейчас у нас восемь человек заболели. Они находятся на стационаре. Их состояние удовлетворительное», — сказал он, отметив, что не обсуждал со своими согражданами потенциальную смену их места работы.

По его словам, они сами должны принять соответствующее решение и, если решат уйти, то консульство поможет им трудоустроиться на новое место.

О случаях заболевания менингитом среди работников склада маркетплейса в Московской области стало известно 28 ноября. В Ozon подтвердили информацию, отметив при этом, что о массовой вспышке речи не идет.

Позже в беседе с «Лентой.ру» врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров заявил, что менингитом нельзя заразиться, получив посылку со склада маркетплейса Ozon. «Это сугубо "воздушно-капельная инфекция"», — объяснил врач.