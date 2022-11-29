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08:26, 29 ноября 2022Силовые структуры

В российском городе сын зарезал пожилую мать и вызвал полицейских

В Салехарде задержали 48-летнего мужчину, зарезавшего 82-летнюю мать и вызвавшего полицию

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Салехарде задержали 48-летнего местного жителя за убийство 82-летней матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, 28 ноября сын поссорился с пенсионеркой. Мужчина несколько раз ударил ее в грудь ножом, нанеся смертельные ранения. Затем россиянин вызвал полицейских и рассказал им, что зарезал родственницу.

Отмечается, что фигурант имеет ограничения по здоровью и жил с погибшей в одной квартире. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса России.

Ранее стало известно, что жителя Сахалина осудили на 16 лет за убийство матери и отца кухонным ножом во время ссоры.

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Екатерина Власова
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