В российском городе сын зарезал пожилую мать и вызвал полицейских

В Салехарде задержали 48-летнего мужчину, зарезавшего 82-летнюю мать и вызвавшего полицию

В Салехарде задержали 48-летнего местного жителя за убийство 82-летней матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, 28 ноября сын поссорился с пенсионеркой. Мужчина несколько раз ударил ее в грудь ножом, нанеся смертельные ранения. Затем россиянин вызвал полицейских и рассказал им, что зарезал родственницу.

Отмечается, что фигурант имеет ограничения по здоровью и жил с погибшей в одной квартире. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса России.

Ранее стало известно, что жителя Сахалина осудили на 16 лет за убийство матери и отца кухонным ножом во время ссоры.

