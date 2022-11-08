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08:26, 8 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 16 лет за убийство родителей кухонным ножом

Жителя Сахалина осудили на 16 лет за убийство матери и отца кухонным ножом во время ссоры
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

На Сахалине 29-летнего жителя села Адо-Тымово осудили на 16 лет за убийство родителей. Об этом во вторник, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также ему назначили дополнительное наказание — ограничение свободы на полтора года.

По данным ведомства, мужчина жил вместе с 60-летней матерью и 67-летним отцом. В семье были напряженные отношения, родственники часто ссорились. В январе текущего года фигурант, употребив наркотики, в очередной раз поссорился с родителями. Во время конфликта он схватил кухонный нож и не менее 10 раз ударил им отца в грудь и другие части тела. После этого он тем же ножом зарезал мать, ранив ее в голову и грудь. Родители скончались на месте от потери крови.

25 октября сообщалось, что на западе Москвы 50-летний мужчина убил 85-летнюю мать и покончил жизнь самоубийством.

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Елизавета Новикова
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