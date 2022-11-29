В МИД объяснили трату миллионов рублей на билеты в Большой театр

МИД России: билеты в Большой театр были куплены для Новогоднего приема иностранных послов

Билеты в Большой театр были закуплены для проведения традиционного Новогоднего приема для аккредитованных иностранных послов. Так трату на сумму пять миллионов рублей объяснили представители пресс-службы Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России.

«Хотели бы отметить, что приобретение указанных 350 билетов в Большой театр осуществлялось ГлавУпДК в рамках проведения традиционного Новогоднего приема в Большом театре от имени руководства министерства для аккредитованных в нашей стране иностранных дипломатов», — говорится в сообщении.

В МИД также заявили, что все запланированные мероприятия, для которых были куплены билеты, «являются общепринятыми в дипломатической практике и относятся к категории обеспечения протокольных мероприятий», о которых размещаются подробные отчеты на сайте службы.

Ранее Telegram-канал Baza обратил внимание на список закупок МИД для протокольных мероприятий с участием иностранных дипломатов. Помимо 350 билетов в Большой театр, согласно государственному тендеру, ведомство приобрело 500 билетов в Большой Московский цирк и элитный алкоголь — шампанское Perrier Jouet Belle Epoque стоимостью 28,6 тысячи рублей за бутылку.

29 ноября российский посол в Ватикане Александр Авдеев заявил, что обвинения Папы Римского Франциска в адрес Вооруженных сил (ВС) России возмутительны. По его словам, Москва выразила протест в отношении высказывания понтифика, согласно которому российские военные якобы проявляли жестокость в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Помимо этого, дипломат отметил, что ничто не может нарушить сплоченность и единство многонационального народа России.