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12:40, 29 ноября 2022Мир

Российский посол возмутился обвинениями Папы Римского в адрес ВС России

Посол России в Ватикане выразил протест обвинениям Папы Римского в жестокости ВС РФ в СВО

Фото: Grzegorz Galazka / Reuters

Обвинения Папы Римского Франциска в адрес Вооруженных сил (ВС) России возмутительны, заявил российский посол в Ватикане Александр Авдеев. Его слова приводит ТАСС.

«Вечером 28 ноября я сделал представление руководству дипломатической службы Ватикана, выразив возмущение странными высказываниями, приписываемыми Папе Римскому Франциску в его интервью, вышедшем на портале Americamagazine, опубликованном в США», — сказал он.

По его словам, Москва выразила протест словам понтифика, согласно которым российские военные якобы проявляли жестокость в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Помимо этого, дипломат отметил, что ничто не может нарушить сплоченность и единство многонационального народа России.

Ранее журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором он назвал самыми жестокими представителями ВС РФ тех, кто «не придерживаются русской традиции». По его мнению, к ним относятся буряты и чеченцы. В ответ на это пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала понтифика за русофобию.

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Виктория Кондратьева
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