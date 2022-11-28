В МИД России назвали извращением истины слова папы Римского о чеченцах и бурятах

Захарова: слова папы Римского о чеченцах и бурятах являются извращением истины

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова папы Римского Франциска о том, что чеченцы и буряты являются «самой жестокой частью российских войск на Украине». Она заявила, что подобное заявление демонстрирует не просто русофобию, но и запредельное извращение истины. Ее слова передает ТАСС.

«Вспомните, в 90-е годы — начале 2000-х нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», — заявила дипломат в понедельник, 28 ноября, на круглом столе в Совете Федерации.

Ранее журнал America опубликовал интервью папы Римского, в котором тот высказался об украинском конфликте. В разговоре с журналистами издания он заявил, в частности, что считает жителей Чечни и Бурятии самой «жестокой частью российских войск на Украине».

8 ноября стало известно, что папа римский Франциск участвует в процессах освобождения и обмена пленных российской и украинской армий.

Несколькими днями ранее он признался в любви к русскому и украинскому народам. По его словам, Святой престол «делает то, что должен делать» для мирного разрешения украинского кризиса. Он отметил, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм.