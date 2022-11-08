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11:25, 8 ноября 2022Мир

Раскрыта роль папы Римского в обмене пленными между Россией и Украиной

Посол России в Ватикане: папа Римский содействует обмену пленными между Москвой и Киевом

Фото: Vatican Media / Reuters

Папа Римский Франциск участвует в процессе освобождения пленных российской и украинской армии и в процессе их обмена. Такую информацию о его роли раскрыло издание Askanews в рамках интервью с российским послом в Ватикане Александром Авдеевым.

«Освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учетом списков, регулярно передаваемых нам папой Франциском», — подчеркнул дипломат. По его мнению, понтифик содействует гуманитарной миссии, благодаря которой военные возвращаются домой.

Авдеев добавил, что лично разговаривал с папой Римским — в том числе о конфликте между Москвой и Киевом.

Понтифик ранее и сам подчеркивал, что Святой престол «делает то, что должен делать» для мирного разрешения украинского кризиса.

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Виктория Кондратьева
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