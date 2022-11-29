На конкурсе «Мисс Земля» впервые победила кореянка

Обладательницей титула «Мисс Земля-2022» стала Мина Сью Чой из Южной Кореи

Победительницей конкурса красоты Мисс Земля-2022 стала Мина Сью Чой из Южной Кореи. Об этом сообщает газета The Manila Times.

Она стала первой кореянкой, выигравшей конкурс, отмечает издание. Титул «Мисс Воздух-2022» получила Шеридан Мортлок из Австралии, «Мисс Вода-2022» — Надин Аюб из Палестины, а обладательницей звания «Мисс Огонь-2022» стала колумбийка Андреа Агилера.

В топ-8 также попали представительницы Зимбабве, Бельгии, Пуэрто-Рико и Нидерландов.

Конкурс состоялся 29 октября на Филиппинах. В нем принимали участие представительницы 86 стран. В 2021 году обладательницей титула «Мисс Земля» стала Дестини Вагне из Белиза. Именно она вручила корону своей преемнице.

В январе 18-летнюю россиянку из Самары Яну Богатову признали победительницей международного конкурса красоты Miss World Beauty. Данный конкурс не входит в так называемую большую четверку самых престижных конкурсов красоты: «Мисс Мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».