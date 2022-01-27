18-летнюю россиянку признали самой красивой в мире

18-летнюю россиянку из Самары Яну Богатову признали победительницей международного конкурса красоты Miss World Beauty. Об этом сообщается на сайте фестиваля красоты, моды и таланта.

Финал конкурса прошел в Скопье, Северная Македония, в середине января. Россиянка получила титул Grand-Prix Miss World Beauty как самая красивая участница по мнению жюри. Второе место заняла 28-летняя минчанка Гумарова Лиана, а третье — 17-летняя Викторова Аделина из якутского городка Нерюнгри. Участниц оценивало жюри из семи стран во главе с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Македонии Сергеем Баздикиным.

Богатова написала эмоциональный пост в Instagram, в котором отметила, что гордится своей победой, не собирается скромничать и назвала себя «Мисс Мира». Она поблагодарила родителей, организаторов конкурса и всех, кто помогал ей на пути к короне победительницы: «Я рада получить сегодня в награду этот титул и уверена, что впереди будут возможности завоевать новые. Моя победа будет напоминать мне о непростых, но замечательных минутах на пути к успеху, проведенных в совместной работе!»

Победительница сможет принять участие в финале конкурса Miss Universe Beauty. Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч евро. Для участия необходимо заплатить вступительный взнос — 90 тысяч рублей. Также участницы самостоятельно оплачивают проживание в отеле, экскурсии, питание, трансфер и участие в гала-ужинах. Все это обойдется в 450 евро, не считая расходов на перелет. Конкурс Miss World Beauty не входит в так называемую большую четверку самых престижных конкурсов красоты: «Мисс Мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля».

Конкурс «Мисс Мира» пройдет 16 марта 2022 года. Решение о переносе было принято 17 декабря, в день, когда должен был состояться финал конкурса, после тестирования участниц и организаторов на наличие новой коронавирусной инфекции. Тест на COVD-19 дал положительный результат у 23 из 97 участниц и 15 сотрудников конкурса. Об участии России в конкурсе пока ничего не известно.

