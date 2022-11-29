Достижение ипотечных рекордов в России поставили под сомнение

Frank RG: выдача ипотеки в 2022 и 2023 годах будет ниже, чем в докризисном 2021-м

Достижение ипотечных рекордов в России в 2022 и 2023 годах поставили под сомнение — выдача кредитов на жилье в эти периоды, по прогнозам консалтинговой компании Frank RG, будет ниже, чем в докризисном 2021-м. Такие данные приводят специалисты в своем обзоре, пишет РБК.

По данным аналитиков, по итогам 2022 года объем выдачи ипотеки достигнет 4,7 триллиона рублей — это на 19 процентов меньше показателей 2021-го. По прогнозам экспертов, в 2023 году продажи могут увеличиться на 14,9 процента, до 5,4 триллиона рублей, но и эти значения будут уступать рекордным 5,8 триллиона рублей.

Из расчетов Frank RG на основании данных Росреестра следует, что с января по октябрь 2022 года общее число сделок с недвижимостью в России снизилось на 20 процентов относительно аналогичного периода годом ранее, до 4,1 миллиона рублей. Практически 83 процента от этого объема пришлось на вторичный рынок, отмечают эксперты. При этом лишь 36 процентов готовых квартир в стране продают в ипотеку. На первичном рынке доля ипотеки достигает 70 процентов.

В Frank RG указали, что на фоне экономической нестабильности жилье стало менее доступным для людей: темп роста цен на недвижимость в России обогнал прирост номинальных доходов населения — 21,4 процента против 10,6 процента соответственно.

При этом, по оценкам специалистов, кризис по-разному повлиял на доступность готового жилья и квартир в новостройках. На первичном рынке за ту же сумму, что годом ранее, россияне могут приобрести объект большей площади, а на вторичном — наоборот, меньшей.

По словам директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина, сдержанный прогноз на 2023 год имеет основания. Специалист считает, что именно множество ипотечных программ были драйвером спроса на жилье — отмена некоторых из них может негативно сказаться на рынке.

Кроме того, по мнению эксперта, развитие сегмента ипотеки зависит от уровня дохода клиентов. «В текущей макроэкономической и геополитической ситуации говорить об улучшении профиля потенциального заемщика не приходится», — спрогнозировал Бородулин.

Ранее россиянам раскрыли последствия отмены после 2022 года льготной ипотеки под семь процентов годовых на новостройки. По данным аналитиков ЦИАН и hh.ru, желающие приобрести квартиру на первичном рынке россияне будут отдавать за нее половину семейного дохода — в среднем 52 тысячи рублей.