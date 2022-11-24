Россиянам назвали последствия отмены льготной ипотеки

ЦИАН и hh.ru: без льготной ипотеки россияне будут тратить на жилье полдохода семьи

После ожидаемого в конце 2022 года завершения программы льготной ипотеки на новостройки желающим приобрести квартиру на первичном рынке россиянам придется каждый месяц отдавать за нее около половины дохода семьи. Последствия отмены госкредитов на этот тип жилья назвали аналитики сервиса по поиску недвижимости ЦИАН и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в совместном исследовании. Документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты изучили, как изменится в такой ситуации ипотечная нагрузка на семейный бюджет в 25 крупных городах России. Для расчетов взяли среднюю стоимость квартиры площадью 54 квадратных метра в строящемся доме, срок ипотеки 25,5 года и первоначальный взнос в размере 15 процентов.

По данным аналитиков, приобретая жилье по льготной ипотеке, семья отдает в среднем 39 тысяч рублей в месяц. При отмене господдержки платеж составит почти половину (47 процентов) дохода и вырастет до 52 тысяч рублей, отметили авторы исследования.

Сейчас, когда еще действует программа льготных кредитов на новостройки, самая большая финансовая нагрузка на семейный бюджет зафиксирована в Казани, Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге — там россияне платят за жилье в среднем более 40 процентов дохода. «При отмене господдержки и стандартной ставке 10,4 процента в среднем сверх прожиточного минимума у семьи будет оставаться 15,6 тысячи рублей против 28,5 тысячи при льготной ипотечной ставке, то есть — почти в два раза меньше», — пояснили специалисты.

В ЦИАН и hh.ru предположили, что спрос будет смещаться на вторичный рынок жилья. При этом даже при продлении льготной ипотеки в 2023 году аналитики не ожидают сохранения прежнего интереса к новостройкам, учитывая прогнозный уровень инфляции по итогам текущего года (13,2 процента) и реальный рост предлагаемых зарплат за год (плюс 6 процентов).

Ранее в Минфине заявили, что не видят необходимости продлевать в России программу льготной ипотеки на новостройки со ставкой 7 процентов годовых. Если господдержку решат прекратить, то в последние месяцы 2022 года может произойти всплеск сделок на первичном рынке жилья, прогнозируют эксперты.