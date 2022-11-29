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00:13, 29 ноября 2022Мир

В США заявили о продолжении переговоров с Россией по обмену заключенными

Белый дом сообщил, что США и РФ продолжают вести переговоры по обмену заключенными

Фото: Pixabay

США и Россия продолжают вести переговоры по обмену заключенными, Вашингтон добивается скорейшего освобождения американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

Чиновник заверил, что диалог с российскими должностными лицами продолжается. «Мы хотим, чтобы они оба вернулись домой как можно быстрее, и наша администрация намерена продолжать заниматься этой задачей», — заявил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия рассчитывает на положительный результат по обмену заключенными с США, и в особенности по обмену россиянина Виктора Бута на одного из американцев. «Хочу надеяться, что перспектива не просто сохраняется, она укрепляется, и настанет момент, когда из перспективы мы получим конкретную договоренность», — отметил дипломат.

27 июля Вашингтон предложил Москве обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент США Джо Байден. Супруга Бута Алла выразила опасения, что предложение Вашингтона является политической спекуляцией.

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Марина Совина
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