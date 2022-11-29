В граничащем с Украиной регионе сообщили об обстреле поселка

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о 10 прилетах по поселку Теткино

Поселок Теткино в Курской области был обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что в поселке зафиксировали не менее десяти прилетов, никто не пострадал. Из-за украинской атаки повреждены объекты энергоснабжения, в связи с чем часть поселка обесточена.

«Ремонтные бригады выехали на место. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена», — написал Старовойт.

28 ноября глава Курской области сообщил, что в регион направили дополнительные войска для укрепления границы с Украиной. Он уточнил, что власти помогут военнослужащим обустроиться, чтобы они обеспечивали безопасность территории.

19 октября Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.