Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:02, 29 ноября 2022Россия

В граничащем с Украиной регионе сообщили об обстреле поселка

Губернатор Курской области Старовойт сообщил о 10 прилетах по поселку Теткино

Фото: Reuters

Поселок Теткино в Курской области был обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что в поселке зафиксировали не менее десяти прилетов, никто не пострадал. Из-за украинской атаки повреждены объекты энергоснабжения, в связи с чем часть поселка обесточена.

Материалы по теме:
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

«Ремонтные бригады выехали на место. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена», — написал Старовойт.

28 ноября глава Курской области сообщил, что в регион направили дополнительные войска для укрепления границы с Украиной. Он уточнил, что власти помогут военнослужащим обустроиться, чтобы они обеспечивали безопасность территории.

19 октября Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В НАТО заявили о колоссальном уроне от российских ракетных ударов по Украине
В российской школе произошло массовое отравление
В Таиланде потребовали предоставить туристам больше времени для «кутежа»
Россиянам начнут доставлять товары из европейских интернет-магазинов
Биолог объяснила случаи менингита у работников популярного маркетплейса в России
Глава МОК сделал новое заявление об отстранении российских спортсменов
В НАТО обвинили Россию в использовании зимы как оружия
Россия взяла под контроль трассу снабжения ВСУ на Часов Яр
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
В России отремонтировали очередной Ту-22М3
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.