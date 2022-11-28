В граничащий с Украиной регион направили дополнительные войска

Губернатор Старовойт заявил об увеличении числа российских военных на границе с Украиной

В Курскую область направили дополнительные войска для укрепления границы с Украиной. Об увеличении числа военных в ходе оперативного совещания областного правительства заявил губернатор российского региона Роман Старовойт, его цитирует «Интерфакс».

«К нам в регион продолжают поступать войска для укрепления обороноспособности. Наша задача — помочь им обустроиться с тем, чтобы надежно обеспечивалась безопасность на границе», — сказал губернатор Курской области.

Старовойт также поблагодарил Минобороны России и президента Владимира Путина за принятые решения, которые направлены на укрепление территориального гарнизона региона.

19 октября Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.