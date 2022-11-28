Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:32, 28 ноября 2022Россия

В граничащий с Украиной регион направили дополнительные войска

Губернатор Старовойт заявил об увеличении числа российских военных на границе с Украиной

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Курскую область направили дополнительные войска для укрепления границы с Украиной. Об увеличении числа военных в ходе оперативного совещания областного правительства заявил губернатор российского региона Роман Старовойт, его цитирует «Интерфакс».

«К нам в регион продолжают поступать войска для укрепления обороноспособности. Наша задача — помочь им обустроиться с тем, чтобы надежно обеспечивалась безопасность на границе», — сказал губернатор Курской области.

Материалы по теме:
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Старовойт также поблагодарил Минобороны России и президента Владимира Путина за принятые решения, которые направлены на укрепление территориального гарнизона региона.

19 октября Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Запорожье сообщили о 700 готовящихся к штурму ЗАЭС украинских спецназовцах
Вдова Рязанова раскритиковала пародию на «Иронию судьбы» с Киркоровым и Бузовой
В Москве задержали майора полиции за организацию борделя в сауне
Мясников дал совет по улучшению интимной жизни людям старше 40 лет
Швейцария разрешила некоторым россиянам хранить в банках большие суммы денег
В ДНР заявили о скором взятии Артемовска в окружение
Путин и Токаев подписали декларацию к 30-летию дипломатических отношений
Протесты в Китае ударят по производству миллионов новых iPhone
В США заявили о возможности продолжения украинского конфликта на годы вперед
В ДНР сообщили о боях в центре Марьинки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.