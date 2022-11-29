Песков рассказал о реакции Путина на отставку Кудрина

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин без эмоций отреагировал на отставку Кудрина

Реакция президента России Владимира Путина на уход Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты не была эмоциональной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитируют журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

«В таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции», — сказал Песков.

29 ноября Кудрин объявил об уходе с поста председателя Счетной палаты. Он сообщил, что хочет сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с «развитием в широком смысле частных инициатив» и значительно влияют на людей.

До этого Совет Федерации получил представление президента об освобождении Кудрина от должности. Предполагается, что Кудрин может перейти в IT-компанию «Яндекс». При этом официальной информации по этому вопросу пока нет.