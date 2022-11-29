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12:35, 29 ноября 2022Россия

Песков рассказал о реакции Путина на отставку Кудрина

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин без эмоций отреагировал на отставку Кудрина
Алексей Кудрин

Алексей Кудрин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Реакция президента России Владимира Путина на уход Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты не была эмоциональной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитируют журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

«В таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции», — сказал Песков.

29 ноября Кудрин объявил об уходе с поста председателя Счетной палаты. Он сообщил, что хочет сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с «развитием в широком смысле частных инициатив» и значительно влияют на людей.

До этого Совет Федерации получил представление президента об освобождении Кудрина от должности. Предполагается, что Кудрин может перейти в IT-компанию «Яндекс». При этом официальной информации по этому вопросу пока нет.

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Анастасия Шейкина
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