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05:17, 29 ноября 2022Интернет и СМИ

Маск назвал битвой за будущее цивилизации реформы в Twitter

Маск заявил, что реформы Twitter являются битвой за будущее цивилизации

Фото: Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск рассказал на своей странице в Twitter, что планирует реформировать социальную сеть, назвав свои действия «битвой за будущее цивилизации».

«Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет потеряна даже в Америке, впереди нас ждет только тирания», — заявил миллиардер.

Ранее он объявил о начале революции против онлайн-цензуры в США и пообещал в скором времени опубликовать документы, в которых будет раскрыта информация о подавлении свободы слова.

Помимо этого, официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер высказалась о ситуации с социальной сетью Twitter после ее покупки, подчеркнув, что Белый дом внимательно следит за происходящим.

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Марина Совина
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