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00:32, 29 ноября 2022Мир

В Белом доме прокомментировали ситуацию с Twitter

Пресс-секретарь Жан-Пьер заявила, что Белый дом внимательно следит за ситуацией с Twitter
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер высказалась о ситуации с социальной сетью Twitter после ее покупки миллиардером Илоном Маском. Ее слова приводит РИА Новости.

На брифинге Жан-Пьер прокомментировала ситуацию с Twitter и подчеркнула, что Белый дом внимательно следит за происходящим.

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«Мы видим то, о чем все пишут, что происходит с Twitter. Соцсети несут ответственность и должны пресекать использование платформ для подстрекательства к насилию, особенно направленному на отдельные сообщества, что мы и наблюдаем», — заявила пресс-секретарь ведомства.

Жан-Пьер добавила, что Белый дом ранее призывал соцсети самостоятельно бороться с дезинформацией на своих площадках. Однако она не привела конкретные примеры, которые привлекли внимание ведомства.

Ранее Илон Маск рассказал об отказе Apple размещать рекламу в Twitter. По его словам, компания также угрожает удалить соцсеть из магазина приложений App Store. «Apple также угрожает убрать Twitter из App Store, но не говорит нам почему», — сообщил предприниматель.

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Марина Совина
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