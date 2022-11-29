Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 29 ноября 2022Россия

В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор сообщил, что в 44 регионах страны фиксируется рост заболеваемости COVID-19

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

В 44 регионах России фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как рассказали в службе, рост заболеваемости фиксируется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

«По состоянию на 29 ноября 2022 года в России за 47-ю неделю зарегистрировано почти 39 тысяч случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 7 процентов превысил показатели предыдущей недели», — уточнили в Роспотребнадзоре. За сутки в России выявили 4928 новых случаев коронавируса.

Материалы по теме:
«Переболевшим реально плохо» России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
«Переболевшим реально плохо»России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
10 августа 2022
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта 2022

По данным на 29 ноября, за минувшие сутки больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (912 случаев), Санкт-Петербурге (574) и Свердловской области (298 случаев). Меньше всего — в Чечне и Северной Осетии (по одному случаю). Также есть регионы, где случаев заболевания вовсе не было выявлено — это Ингушетия, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Тыва и Калмыкия.

Ранее сообщалось, что команда китайских специалистов из Юньнаньского института выявила у летучих мышей пять новых и потенциально опасных для человека вирусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Пушилин заявил о скором освобождении Угледара
Metallica анонсировала первый за семь лет альбом
Турция высказалась о сроках проведения операции в Сирии
В Госдуму внесли законопроект о штрафах для шумных водителей
Дороги в России сделают тише с помощью мусора
Девушка увеличила губы и осталась с открытым ртом
Орлова назвала основное отличие главы семьи
Учитель неожиданно женился в больнице перед сложной операцией на сердце
Коллега высказалась о смерти 37-летней актрисы Театра Луны
Проценко оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.