В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор сообщил, что в 44 регионах страны фиксируется рост заболеваемости COVID-19

В 44 регионах России фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как рассказали в службе, рост заболеваемости фиксируется в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

«По состоянию на 29 ноября 2022 года в России за 47-ю неделю зарегистрировано почти 39 тысяч случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 7 процентов превысил показатели предыдущей недели», — уточнили в Роспотребнадзоре. За сутки в России выявили 4928 новых случаев коронавируса.

По данным на 29 ноября, за минувшие сутки больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (912 случаев), Санкт-Петербурге (574) и Свердловской области (298 случаев). Меньше всего — в Чечне и Северной Осетии (по одному случаю). Также есть регионы, где случаев заболевания вовсе не было выявлено — это Ингушетия, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Тыва и Калмыкия.

Ранее сообщалось, что команда китайских специалистов из Юньнаньского института выявила у летучих мышей пять новых и потенциально опасных для человека вирусов.