У летучих мышей выявили пять новых и потенциально опасных вирусов

BioRxiv: у летучих мышей обнаружили пять новых и потенциально опасных для человека вирусов

Команда китайских специалистов из Юньнаньского института выявила у летучих мышей пять новых и потенциально опасных для человека вирусов. Предварительные результаты исследования опубликованы в архиве препринтов bioRxiv.

В процессе работы ученые изучили мазки из кишечника 149 летучих мышей 15 различных видов, которые обитают в провинции Юньнань на юге Китая. В итоге им удалось секвенировать геном пяти ранее неизвестных патогенов. Все обнаруженные вирусы оказались зоонозными, то есть обладают способностью переходить от одного вида к другому, что может представлять опасность для человеческого организма или домашнего скота. Один из зафиксированных патогенов — BtSY2, он обладает схожими чертами с SARS-CoV-2, возбудителем COVID-19. Наличие похожей структуры увеличивает риск его передачи от животного человеку.

Кроме того, исследователи озабочены тем фактом, что одна изучаемая особь могла быть заражена сразу несколькими вирусами. На данный момент авторы планируют продолжить наблюдение за патогенами и углубленно их изучать, чтобы предотвратить будущие пандемии.

В сентябре 2022 года сотрудники Вашингтонского государственного университета нашли в российских летучих мышах опасный вирус, которых напоминает SARS-CoV-2.