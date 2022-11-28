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20:20, 28 ноября 2022Наука и техника

У летучих мышей выявили пять новых и потенциально опасных вирусов

BioRxiv: у летучих мышей обнаружили пять новых и потенциально опасных для человека вирусов

Фото: Marko König / imagebroker.com / Globallookpress.com

Команда китайских специалистов из Юньнаньского института выявила у летучих мышей пять новых и потенциально опасных для человека вирусов. Предварительные результаты исследования опубликованы в архиве препринтов bioRxiv.

В процессе работы ученые изучили мазки из кишечника 149 летучих мышей 15 различных видов, которые обитают в провинции Юньнань на юге Китая. В итоге им удалось секвенировать геном пяти ранее неизвестных патогенов. Все обнаруженные вирусы оказались зоонозными, то есть обладают способностью переходить от одного вида к другому, что может представлять опасность для человеческого организма или домашнего скота. Один из зафиксированных патогенов — BtSY2, он обладает схожими чертами с SARS-CoV-2, возбудителем COVID-19. Наличие похожей структуры увеличивает риск его передачи от животного человеку.

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Кроме того, исследователи озабочены тем фактом, что одна изучаемая особь могла быть заражена сразу несколькими вирусами. На данный момент авторы планируют продолжить наблюдение за патогенами и углубленно их изучать, чтобы предотвратить будущие пандемии.

В сентябре 2022 года сотрудники Вашингтонского государственного университета нашли в российских летучих мышах опасный вирус, которых напоминает SARS-CoV-2.

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Елена Апазиди
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