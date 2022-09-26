В российских летучих мышах нашли опасный вирус

PLoS Pathogens: в российских летучих мышах нашли похожий на SARS-CoV-2 вирус

Команда специалистов из Вашингтонского государственного университета нашла в российских летучих мышах опасный вирус, которых похож на SARS-CoV-2. Выводы работы опубликованы в журнале PLoS Pathogens.

Образцы, полученные от животных в 2020 году, обитающих на западе России, показали наличие у них вирусов Khosta-1 и Khosta-2. Тогда исследования показали, что оба патогена безопасны для человека. Однако новый анализ выявил, что второй вариант принадлежит к подкатегории сарбековирусов, в которую входит и SARS-CoV-2. Он может проникать в организм людей, при этом имеет устойчивость к моноклональным антителам, и к антителам, возникающих после вакцинации от COVID-19. Кроме того, у вируса обнаружили шиповидные белки второго подвида, такие же, как у современного коронавируса.

Пока что в вирусе нет некоторых генов, влияющих на патогенез, однако в случае рекомбинация Khosta-2 с SARS-CoV-2 или другим вирусом может возникнуть новый опасный патоген, которым могут инфицироваться люди.

В августе 2022 года отечественные ученые из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) объявили о старте разработки линейки тест-систем для ПЦР-анализа всех известных вирусов.