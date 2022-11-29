Болеющего Саакашвили уличили в курении электронных сигарет

Министр Юстиции Грузии Брегадзе уличил болеющего Саакашвили в курении электронных сигарет

Министр Юстиции Грузии Рати Брегадзе уличил бывшего президента страны Михаила Саакашвили, в организме которого недавно нашли мышьяк, в курении электронных сигарет. Об этом он заявил на брифинге, передает грузинская телекомпания «Рустави 2».

«Мне, как не врачу, будет сложно ответить, что именно оказывает положительное или отрицательное влияние на здоровье. Но я могу подтвердить информацию о том, что Саакашвили действительно курит электронные сигареты», — сказал министр.

Ранее Саакашвили неоднократно жаловался на свое болезненное состояние, по словам брата политика, ему поставили 17 разных диагнозов. Кроме того, за год заключения он потерял около 30 килограмм.

28 ноября адвокат Саакашвили сообщил, что в организме бывшего президента выявили следы мышьяка.

Экс-президент Грузии был арестован осенью 2021 года. Его приговорили к шести годам лишения свободы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Он также обвиняется в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.