Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:45, 29 ноября 2022Ценности

Блогер поставил виниры и остался с внешностью Джима Керри

Блогер Дастин поставил виниры и рассмешил подписчиков их неестественной белизной

Кадр: @dustinjotv

Блогер Дастин показал результат после установки виниров и рассмешил подписчиков. Соответствующим роликом он поделился в своем TikTok-аккаунте.

В начале ролика пользователь сети с никнеймом @dustinjotv, чей блог насчитывает более 200 тысяч подписчиков, показал обточенные и подготовленные к установке керамических накладок зубы. Блогер позировал на камеру в черной толстовке и кепке. На следующем кадре инфлюэнсер продемонстрировал улыбку с поставленными винирами, оттенок и форма которых выглядели неествественно.

Материалы по теме:
Женщины всего мира завидуют красоте россиянок. На что они готовы пойти, чтобы обрести внешность своей мечты?
Женщины всего мира завидуют красоте россиянок.На что они готовы пойти, чтобы обрести внешность своей мечты?
1 июля 2022
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Фанаты удивились белизне установленных на зубы накладок, о чем принялись писать в комментариях. «Это похоже на жевательную резинку квадратной формы. Оттенок прямо ослепляет», «А мне напоминает клавиши пианино», «Теперь ты похож на Джима Керри из фильма “Маска”», — пошутили они.

Ранее в ноябре блогерша Даниэль Эшли оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом испорченных зубов. Инфлюэнсерша опубликовала кадры, на которых видно, что после снятия брекетов ее зубы приобрели желто-коричневый оттенок. Опубликованное видео стало вирусным и набрало тысячи просмотров и комментариев за сутки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о поражении всех крупных ТЭС и ГЭС ракетными ударами России
Александр Сокуров получил награду за вклад в мировой кинематограф
Прокачку газа в Крым собрались приостановить
Сестра годами работала по 12 часов и не покупала одежду ради женитьбы брата
Российский школьник зарубил топором отца и на 17 лет спрятал его тело в огороде
Оценена зависимость Европы от поставок дизельного топлива из России
Спрос на российские бренды одежды вырос в 2022 году
МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины
Пригожин опроверг взятие под контроль Спорного в ДНР
В Москве установят памятник Юрию Шатунову
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.