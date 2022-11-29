Блогер поставил виниры и остался с внешностью Джима Керри

Блогер Дастин поставил виниры и рассмешил подписчиков их неестественной белизной

Блогер Дастин показал результат после установки виниров и рассмешил подписчиков. Соответствующим роликом он поделился в своем TikTok-аккаунте.

В начале ролика пользователь сети с никнеймом @dustinjotv, чей блог насчитывает более 200 тысяч подписчиков, показал обточенные и подготовленные к установке керамических накладок зубы. Блогер позировал на камеру в черной толстовке и кепке. На следующем кадре инфлюэнсер продемонстрировал улыбку с поставленными винирами, оттенок и форма которых выглядели неествественно.

Фанаты удивились белизне установленных на зубы накладок, о чем принялись писать в комментариях. «Это похоже на жевательную резинку квадратной формы. Оттенок прямо ослепляет», «А мне напоминает клавиши пианино», «Теперь ты похож на Джима Керри из фильма “Маска”», — пошутили они.

Ранее в ноябре блогерша Даниэль Эшли оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом испорченных зубов. Инфлюэнсерша опубликовала кадры, на которых видно, что после снятия брекетов ее зубы приобрели желто-коричневый оттенок. Опубликованное видео стало вирусным и набрало тысячи просмотров и комментариев за сутки.